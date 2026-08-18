Советник главы Минтранса России Чадаев ушёл в отставку после объявления в розыск в Азербайджане

Советник министра транспорта России Алексей Чадаев, ранее выступавший с заявлениями антиазербайджанского характера, заявил об уходе со своей должности.

«Принял решение сложить полномочия советника министра транспорта России», — написал Чадаев в своём Telegram-канале.

17 августа Генеральная прокуратура Азербайджана объявила Чадаева, а также журналистов Ивана Князева и Семёна Уралова в международный розыск. В отношении них возбуждено уголовное дело по фактам публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя Азербайджана, нарушению территориальной целостности страны, разжиганию национальной ненависти и вражды, а также публичных призывов к терроризму.

18 августа МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова. Дипломату был выражен решительный протест в связи с недавними провокационными заявлениями в российских СМИ в адрес Азербайджана и его руководства.

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Посол России вызван в МИД Азербайджана из-за провокационных заявлений в российских СМИ