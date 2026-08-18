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Виктор Ющенко выразил благодарность Ильхаму Алиеву

First News Media19:50 - Сегодня
Виктор Ющенко выразил благодарность Ильхаму Алиеву

Бывший президент Украины Виктор Ющенко выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу за поддержку его страны, гуманитарную помощь, программы реабилитации украинских детей и уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Было истинное удовольствие провести личную, исключительно теплую и содержательную встречу с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. С участием посла Украины Юрия Гусева мы провели диалог настоящих друзей и надежных партнеров двух наших народов», - говорится в публикации.

Виктор Ющенко подчеркнул, что для него история этой дружбы началась еще в 1989 году в Нахчыване - со знакомства и дружеских отношений с Общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым. «А с Президентом Ильхамом Алиевым нас объединяют уже более двадцати лет личной дружбы и совместной работы по укреплению отношений между Украиной и Азербайджаном. Важным результатом этой работы явилось официальное закрепление стратегического партнерства между нашими государствами. 22 мая 2008 года, во время официального визита Президента Ильхама Алиева в Киев, мы подписали Декларацию о дружбе и стратегическом партнерстве между Украиной и Азербайджанской Республикой. Этот документ определил стратегический характер наших двусторонних отношений и заложил прочную основу для дальнейшего развития», - отметил Ющенко.

По его словам, во время нынешней встречи с Президентом Ильхамом Алиевым разговор шел о настоящем и будущем Украины и Азербайджана, развитии двустороннего сотрудничества и конкретных проектах, над подготовкой которых продолжат работать команды двух стран.

«Особенно благодарен Президенту Алиеву и азербайджанскому народу за последовательную поддержку Украины, гуманитарную помощь, заботу об украинских детях и неизменное уважение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. <…> Дорожу нашей дружбой и убежден: стратегическое партнерство, взаимное доверие и уважение между Украиной и Азербайджаном и дальше будут воплощаться в важные общие дела», - подчеркнул Виктор Ющенко.

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