Аракчи: Разговор Пезешкиана и Ильхама Алиева открыл новую страницу в отношениях Ирана и Азербайджана

Телефонный разговор между президентами Ирана и Азербайджана Масудом Пезешкианом и Ильхамом Алиевым стал началом нового этапа в отношениях двух стран.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, сообщил Tasnim.

Аракчи высоко оценил контакты между главами государств и отметил важность их телефонного разговора.

Ранее Пезешкиан заявил, что Азербайджан поддержал Иран в самые трудные дни. Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, поблагодарил иранского президента за тёплые и искренние слова и подчеркнул, что Азербайджан находится рядом с братским народом Ирана.