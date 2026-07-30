США провели очередную серию ударов по Ирану

Американские военные завершили нанесение очередных ударов по Ирану.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Силы Центрального командования завершили мощную волну ударов по Ирану в ответ на вчерашнюю попытку осуществить ракетную атаку на силы США», - говорится в публикации CENTCOM в X.

ВС США поразили десятки объектов Корпуса стражей исламской революции в Иране, включая «военные командные пункты, места размещения ракет и дронов, береговые объекты наблюдения и обороны, средства ВМС», заявило командование.

Как написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американского чиновника, нанесенные в ночь на 30 июля удары США по территории Ирана не означали возобновления масштабных военных действий против исламской республики.

Он отметил, что атака была мощнее предыдущих, однако не свидетельствовала о возвращении к крупномасштабным боевым операциям.

Напомним, что ранее, 29 июля, американский лидер Дональд Трамп заявил, что США намерены продолжить удары по Ирану.