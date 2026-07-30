В Анкаре задержали оппозиционного мэра муниципалитета Этимесгут

Мэр муниципалитета Этимесгут турецкой столицы Эрдал Бешикчиоглу и несколько его подчиненных задержаны 30 июля утром полицией в рамках расследования дела о коррупции.

Об этом сообщил телеканал Halk TV.

Бешикчиоглу, известный по детективному сериалу «Бехзат: Серийные преступления в Анкаре» (Behzat., 2010-2019), представляет оппозиционную Народно-республиканскую партию.

11 июля полиция задержала мэра муниципалитета Чанкая в Анкаре Хюсейна Джана. Под стражу были взяты 30 человек. Джан также представляет оппозицию.

Самой крупной стала антикоррупционная операция в Стамбуле в марте 2025 года. Тогда был задержан, а затем арестован бывший мэр Экрем Имамоглу. Ему предъявили обвинения в создании преступной организации, взяточничестве, отмывании доходов, полученных преступным путем, и мошенничестве. В общей сложности Имамоглу грозит до 2 352 лет лишения свободы. Суд над ним продолжается.

Источник: ТАСС