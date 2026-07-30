В Турции из-за лесного пожара повреждены или полностью сгорели 55 строений

Власти турецкой средиземноморской провинции Мугла мобилизовали все ресурсы на тушение крупного лесного пожара, возникшего 29 июля в районе Сейдикемер.

К утру 30 июля огонь еще не удалось взять под контроль, сообщает телеканал NTV.

По данным местной администрации, в качестве меры предосторожности эвакуированы 703 жителя 408 домов, находящихся в зоне пожара. Также эвакуированы 45 пациентов местной государственной больницы. «В результате пожара повреждено 55 строений в 6 районах, некоторые полностью сгорели», - отметили в губернаторстве Муглы. В тушении пожара задействованы 25 единиц авиации, 410 наземных средств и 1,1 тыс. человек.

Природные пожары продолжаются в провинциях Анталья, Балыкесир и Измир. Информации о жертвах пока не поступало. Угрозы туристическим районам от пожаров нет, так как они расположены на значительном удалении от мест возгорания, сообщают местные власти.

Источник: ТАСС