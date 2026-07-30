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CENTCOM представил Трампу план двухнедельной операции против Ирана

First News Media09:35 - Сегодня
CENTCOM представил Трампу план двухнедельной операции против Ирана

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер представил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу план интенсивных авиаударов по Ирану продолжительностью 10-14 дней, направленных на уничтожение иранского ракетного потенциала, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, идея, лежащая в основе предложенного Купером варианта действий, заключается в том, чтобы выйти за рамки ответных авиаударов, которые мало что сделали для сдерживания Тегерана от нападений на корабли в Ормузском проливе и обстрелов ракетами американских сил в регионе, и начать резкую эскалацию военных действий.

Купер предложил усилить воздушные атаки, значительно ослабив ракетную угрозу со стороны Ирана, чтобы попытаться выйти из тупика, отмечают источники. По их словам, глава CENTCOM считает, что этот "масштабный" подход уменьшит потребность США в использовании средств противоракетной обороны, поскольку у Ирана будет меньше возможностей для ракетных атак.

Между тем, как сообщили источники, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, который часто предупреждает Белый дом о возможных последствиях военных вариантов, выразил обеспокоенность по поводу сокращения запасов противоракет, которые необходимы для защиты американских баз и союзников от ракетных атак Ирана.

По словам источников, Кейн считает, что низкий уровень запасов не исключает возобновления крупных боевых действий против Ирана, но увеличивает риски.

Источник: Interfax

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