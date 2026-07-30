Джаред Лето выступил с официальным заявлением после обвинений в домогательствах

Американский актер и музыкант Джаред Лето впервые лично прокомментировал новые обвинения в домогательствах, прозвучавшие в документальном фильме BBC «Jared Leto: Hollywood's Dark Secret».

В картине четыре женщины утверждают, что в период с 2002 по 2016 год, когда они были подростками, Дж.Лето якобы совершал в отношении них действия сексуального характера. Среди озвученных обвинений — предполагаемое сексуальное насилие над 17-летней девушкой, незаконные сексуальные отношения с несовершеннолетней, угрозы сексуального насилия, а также непристойные телефонные разговоры с 16-летней девушкой. BBC заявляет, что смогла подтвердить рассказы женщин с помощью дополнительных свидетельств, однако Associated Press отмечает, что не смогло независимо верифицировать эти утверждения.

В ответ на публикацию актер направил официальное заявление агентству Associated Press, в котором полностью отверг все обвинения.

«Я никогда в своей жизни никого не подвергал сексуальному насилию. Эти утверждения абсолютно и категорически ложны», — заявил Джаред Лето.

Напомним, что ранее, в 2025 году, девять женщин также обвинили актера в неподобающем сексуальном поведении в материале Air Mail. Тогда представитель Дж.Лето также категорически отверг все обвинения.