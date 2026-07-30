Число жертв наводнений на северо-востоке Индии достигло 78

Число погибших в результате наводнений в штате Ассам на северо-востоке Индии достигло 78.

Об этом сообщили журналистам в управлении по чрезвычайным ситуациям штата.

По данным ведомства, свыше 300 тыс. жителей остаются в зоне бедствия. Подтоплен 551 населенный пункт. Наиболее сложная ситуация сохраняется в округе Чарайдео, где от стихии пострадали более 137 тыс. человек.

Наводнения нанесли ущерб дорогам, жилым домам, школам и другой инфраструктуре. По данным властей, в результате удара стихии погибли более 11 тыс. голов животных.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах обсудил ситуацию в Ассаме с главным министром штата Химантой Бисвой Сармой. Сарма отметил, что уровень воды в пострадавших от наводнений районах постепенно снижается, однако многие жители пока не могут вернуться домой из-за разрушений.

Метеорологическое управление Индии (IMD) предупредило о возможности новых ливней в Ассаме в следующие двое суток.