Лига конференций УЕФА: «Зиря» и «Нефтчи» проведут ответные матчи
Продолжаются ответные матчи II квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
Сегодня на поле выйдут два представителя Азербайджана.
Так, ФК "Зиря" примет эстонский "Пайде". Встреча на Сумгайытском городском стадионе стартует в 20:00. Напомним, что в первой игре на выезде бакинский клуб уступил со счетом 0:1.
Позже ответный поединок против белорусского "Динамо" (Минск) проведет "Нефтчи". Игра состоится на стадионе "Берое" в болгарском городе Стара-Загора и начнется в 21:00 по Баку. В первом матче, который прошел в столице Азербайджана, "Нефтчи" проиграл со счетом 2:4.
Лига конференций УЕФА
II квалификационный раунд, ответные матчи
20:00. "Зиря" - "Пайде";
21:00. "Динамо Минск" - "Нефтчи".
Отметим, что победитель встречи "Зиря" - "Пайде" в III квалификационном раунде сыграет с сильнейшим в противостоянии "Санта-Колома" (Андорра) - "Рапид" (Австрия). А выигравший матч "Нефтчи" - "Динамо Минск" встретится с триумфатором дуэли "Железничар" (Сербия) - "Брага" (Португалия).
Источник: Oxu.Az