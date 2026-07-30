Суд Сингапура оштрафовал иностранного студента на 600 долларов

Суд Сингапура назначил штраф в размере 600 сингапурских долларов (около 465 долларов США) 19-летнему гражданину Франции Дидье Гаспару Оуэну Максимилиану, который опубликовал в социальных сетях видео с нарушением общественного порядка у автомата по продаже апельсинового сока.

Как установил суд, молодой человек достал из дозатора соломинку, облизал ее, после чего вернул обратно.

Впоследствии запись произошедшего была опубликована в Instagram с подписью: «В городе небезопасно». Максимилиан, проходящий обучение в Сингапуре, признал свою вину по одному эпизоду, связанному с нарушением общественного порядка.

После публикации ролик вызвал широкий общественный резонанс. Пользователи социальных сетей раскритиковали поступок студента, назвав его негигиеничным и безответственным. Позже видео было распространено крупными местными интернет-сообществами и привлекло внимание сингапурских средств массовой информации.

Компания iJooz, которой принадлежит автомат с апельсиновым соком, сообщила, что после инцидента была вынуждена заменить все находившиеся в устройстве соломинки. По данным компании, из автомата было изъято и утилизировано около 500 соломинок для обеспечения безопасности потребителей.

Согласно законодательству Сингапура, за нарушение общественного порядка предусмотрено наказание в виде штрафа до двух тысяч сингапурских долларов, лишения свободы на срок до трех месяцев либо одновременно обеих мер. В ходе судебного разбирательства как сторона обвинения, так и защита сочли денежный штраф достаточной мерой ответственности, после чего суд назначил Максимилиану взыскание в размере 600 сингапурских долларов.

Источник: BBC