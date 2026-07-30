В Азербайджане ко Дню национального кино пройдут специальные кинопоказы - ПРОГРАММА

В честь Дня национального кино, который ежегодно отмечается 2 августа, в стране состоятся специальные показы отечественных фильмов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ARKA, уже опубликована программа мероприятий, в рамках которой любителей кино приглашают вместе посмотреть лучшие национальные киноленты на различных площадках.

Отмечается, что для посещения показов, которые пройдут на киностудии имени Джафара Джаббарлы «Азербайджанфильм», необходима предварительная регистрация. Вход на сеансы, организованные на остальных площадках, будет свободным.

Организаторы приглашают всех поклонников азербайджанского кинематографа присоединиться к праздничным мероприятиям и отметить День национального кино просмотром отечественных фильмов.