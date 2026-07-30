Какой будет погода в Баку в последний день июля? 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 31 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно сухая погода, без осадков. Северо-западный ветер, временами усиливающийся, днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 22-25° тепла, днем – 29-33° тепла. Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70–75 %, днем - 50–55 %.

В районах Азербайджана также без осадков. Однако днем в отдельных горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди и грозы. В некоторых горных местностях временами ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днем - 34-38° тепла, в горных районах ночью – 15-20° тепла, днем – 23-28° тепла.