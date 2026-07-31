На севере Китая обрушился строящийся тоннель: есть погибшие и пострадавшие

По меньшей мере четыре человека погибли, еще шесть получили травмы в результате обрушения строящегося тоннеля в городе Уланчаб автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая.

По предварительной информации, инцидент произошел в пятницу около 03:50 по местному времени на участке строительства тоннеля в уезде Чжуоцзы. Строительные работы на объекте выполняет компания China Railway 15th Bureau Group Co.

После получения сообщения о происшествии к месту аварии были направлены экстренные службы. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию, одновременно ведутся работы по разбору завалов.

Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь. Информация об их состоянии уточняется.

Причины обрушения в настоящее время официально не установлены. Компетентные органы начали расследование, в ходе которого предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать оценку соблюдению требований безопасности при проведении строительных работ.

Источник: Xinhua