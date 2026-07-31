Финляндия вслед за Италией предложила исключить Испанию из Шенгенской зоны

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен призвала все европейские страны поддержать предложение Италии о временном исключении Испании из Шенгенской зоны на фоне миграционного кризиса в Сеуте.

Об этом она написала в соцсети X.

«Испания совершенно не справилась с защитой внешней границы Шенгенской зоны от нелегального проникновения. Так продолжаться не может», — написала глава МВД Финляндии.

До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страна готова принять чрезвычайные меры для защиты границ и безопасности граждан, включая приостановление действия Шенгенской зоны с Испанией.