В Центральной Азии предлагают ввести единую туристическую визу

Кыргызстан выступил с инициативой о введении единой туристической визы для иностранных граждан, желающих посетить Центральную Азию.

Об этом президент Садыр Жапаров сообщил 31 июля на неформальной консультативной встрече глав государств Центральной Азии и президента Азербайджана на Иссык-Куле.

Садыр Жапаров поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за поддержку инициативы и выразил надежду на поддержку со стороны остальных коллег.

«Предлагаю поручить внешнеполитическим ведомствам наших государств активизировать консультации для выработки согласованных позиций», — пояснил он.

Глава государства добавил, что Центральная Азия и Азербайджан обладают большим потенциалом сотрудничества в сфере туризма.

«Центральная Азия и Азербайджан могут предложить миру уникальное наследие древних городов, памятников Великого шелкового пути, горных и озерных ландшафтов, национальных традиций и культурного разнообразия», — подытожил он.

Источник: АКИpress