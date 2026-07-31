Какая будет погода в первый день августа?

1 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 22–25° тепла, днем - 31–36° тепла. Атмосферное давление составит 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70–75%, днем - 50–55%.

В районах Азербайджана погода преимущественно пройдет без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие дожди и грозы. Ночью и утром в ряде горных районов временами ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22–26° тепла, днем - 34–39° тепла, в горах ночью - 15–20° тепла, днем - 23–28° тепла.