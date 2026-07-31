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Общество

В Баку приостановили работу стационара клиники Vital Hospital

Фаига Мамедова14:41 - Сегодня
В Баку приостановили работу стационара клиники Vital Hospital

Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения провел внеплановую проверку в ООО «SAĞLAMLIQ VƏ GÖZƏLLİK MƏRKƏZİ» (Центр здоровья и красоты), известном как Vital Hospital.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ЦАЭ.

Сообщается, что в ходе проверки был выявлен ряд нарушений законодательства, создающих угрозу жизни или здоровью людей: «Так, в клинике дезинфекция и стерилизация изделий медицинского назначения, дезинсекция и дератизация, а также стерилизация инструментов проводились без соблюдения требований санитарных норм и правил. Кроме того, выявлены нарушения статьи 27 Закона Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях" и несоблюдение лицензионных условий.

В числе выявленных нарушений можно перечислить следующие: в учреждении не организованы процедурные кабинеты для оказания амбулаторных услуг по "терапевтическому", "кардиологическому" и "гинекологическому" направлениям. Помещения для "гастроэнтерологических" работ не приведены в соответствие с правилами.

Не организованы кабинеты для проведения "нефрологических", "эндокринологических", "ревматологических", "нейрохирургических", "челюстно-лицевой хирургии", "диетологических", "гематологических", "дерматологических", "психиатрических", "отоларингологических", "пластической хирургии", "общей хирургии", "урологических", "травматолого-ортопедических", "анестезиолого-реаниматологических", "педиатрических", "рентгенологических" работ, а также для "компьютерной томографии" и "магнитно-резонансной томографии".

В кабинете педиатрической службы по специальности "педиатрия" организован прививочный пункт. Приемные кабинеты врачей-кардиологов и гинекологов совмещены. В прививочном пункте используется бытовой холодильник. Выявлены факты совместного хранения биоматериалов и реагентов в одном холодильнике.

Несмотря на осуществление деятельности по "рентгенологическому" направлению, установлено, что срок действия документа "Специальное разрешение" для данного учреждения истек. Документ "Радиологический гигиенический паспорт" в ходе проверки представлен не был. В соответствии с требованиями по обращению с медицинскими отходами не назначено ответственное лицо, помещение для временного хранения не организовано должным образом, крупногабаритные контейнеры хранились в открытом и доступном месте с нарушением правил безопасности. Внутреннее обращение (сортировка, сбор) с медицинскими отходами в учреждении не проводится по классификации, отходы смешиваются, правила безопасности не соблюдаются; в картонной жесткой коробке для колюще-режущих отходов обнаружен выступающий кончик иглы.
Однако это далеко не полный перечень выявленных нарушений. В частности, установлено, что субъект частной медицинской деятельности назначал медицинских специалистов на должности, не соответствующие их квалификации. К примеру, выявлен факт назначения специалиста по квалификации "лаборант" на должность "главной медицинской сестры". Врач с квалификацией "лучевая диагностика" был назначен на должность "радиолога". Трудовые договоры некоторых сотрудников на проверку представлены не были.

Кроме того, в учреждении выявлен факт ведения "косметологической" деятельности, не предусмотренной лицензией. Данную работу выполнял врач-специалист по квалификации "дерматовенеролог". Также в учреждении обнаружены просроченные лекарственные и медицинские средства, выявился факт несоблюдения требований к хранению лекарственных препаратов.

Вышеуказанные обстоятельства на основании статьи 28.2.10 Закона доказывают, что деятельность учреждения представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья людей. По этой причине было принято решение о приостановлении деятельности стационарной медицинской службы в ООО "SAĞLAMLIQ VƏ GÖZƏLLİK MƏRKƏZİ", а предпринимателю дано указание устранить отмеченные недостатки в течение 10 рабочих дней. По истечении этого срока в учреждении будет проведена повторная проверка и приняты соответствующие меры по её результатам», - говорится в сообщении.

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