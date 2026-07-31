Керем Бюрсин вызван для дачи показаний по делу фонда Ahbap - ВИДЕО

Турецкий актер Керем Бюрсин был вызван в Стамбульский дворец правосудия в Чаглаяне для дачи показаний в рамках расследования, которое проводит Генеральная прокуратура Стамбула по делу благотворительного фонда Ahbap.

Как сообщает турецкое агентство İHA, К.Бюрсин прибыл в здание суда для дачи показаний в статусе лица, располагающего сведениями по делу, а не подозреваемого.

Помимо Керема Бюрсина, повестки получили актрисы Эда Эдже, Фарах Зейнеп Абдуллах, Ирем Хельваджиоглу и Берна Лачин. Ранее для дачи показаний в рамках того же расследования были вызваны Хазал Кая и Элчин Сангу.

По данным турецких СМИ, следствие изучает деятельность благотворительного фонда Ahbap, основанного музыкантом Халуком Левентом. Расследование связано с использованием пожертвований, собранных после разрушительных землетрясений 2023 года. Следователи проверяют финансовые операции фонда, в том числе сделки по приобретению жилья и контейнеров для пострадавших.

При этом, как подчеркивают турецкие СМИ, вызванные артисты проходят по делу в качестве лиц, которые могут располагать информацией, представляющей интерес для следствия. На данный момент они не являются подозреваемыми или обвиняемыми.

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