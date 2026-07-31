США и Израиль захотели устроить блокаду Ирана

Власти США и Израиля обсуждают возможность сухопутной блокады Ирана.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, этот вариант среди прочих обсуждается президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которые настроены усилить экономическое давление на Иран.

Уточняется, что они обсудили усиление давления на Иран «кинетическими и некинетическими средствами» на встрече в Белом доме, которая прошла 28 июля.

«Что если просто заблокировать доступ на территорию? Предположим, Иран не сможет ничего ввозить и ничего вывозить. Будет происходить что угодно», — рассказал газете высокопоставленный израильский чиновник.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут возобновить военную операцию против Ирана. По его словам, это произойдет в том случае, если они не получат все, что хотят.