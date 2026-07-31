Показания автопрокатчика изменили статус Arzum 9999 в деле со смертельным ДТП - ВИДЕО

Состоялось первичное слушание по апелляционной жалобе блогера (тиктокера) Илдузы Гаджиевой по прозвищу Arzum 9999, обвиняемой по делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом.

Как сообщает Baku TV, на заседании, прошедшем в Бакинском апелляционном суде, было начато повторное рассмотрение уголовного дела. Процесс проходил под председательством судьи Эльнура Нуриева.

В ходе судебного заседания ранее принятое решение об оставлении Илдузы Гаджиевой под домашним арестом было оставлено в силе.

Согласно информации, в процессе также принял участие представитель компании, у которой Илдуза Гаджиева арендовала автомобиль в момент ДТП. Представитель компании заявил, что были изучены кадры, снятые при приеме автомобиля, и каких-либо повреждений на транспортном средстве зафиксировано не было.

Отмечается, что после этих показаний Илдуза Гаджиева по данному вопросу сможет допрашиваться только в качестве свидетеля.