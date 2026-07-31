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Комитет Маоре Коморских островов направил письмо французским депутатам, ведущим деятельность против Азербайджана

First News Media15:30 - Сегодня
Комитет Маоре Коморских островов направил письмо французским депутатам, ведущим деятельность против Азербайджана

Комитет Маоре Коморских островов направил письмо французским депутатам, которые ведут деятельность против Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в письме Комитет Маоре обвинил французских депутатов в неосведомленности о колониальной истории Франции и в безразличном отношении к коренным народам заморских территорий.

«Эти народы на протяжении долгих лет вели борьбу за свободу и самоопределение, понес значительные потери и принес большие жертвы. Несмотря на это, вы до сих пор преподносите данные территории как неприкосновенную собственность Франции. Пытаясь тем самым переосмыслить историю, неужели вы забываете о рабстве, массовых депортациях, присвоении земель коренных народов, убийствах и других тяжелых последствиях колониального господства, осуществлявшегося под предлогом «суверенитета Франции»?» – подчеркивается в письме.

В тексте отмечается, что подход депутатов расценивается как полное отрицание факта колониализма, процесса оккупации этих территорий и насильственного ограничения воли коренных народов: «Несомненно, все эти преступления оставили глубокий след в исторической и коллективной памяти данных народов. Поэтому данные факты должны быть решительно осуждены всеми государствами и народами, уважающими свободу, справедливость и права народов, а в направлении ликвидации их последствий должна вестись последовательная борьба».

Далее в письме говорится, что ставшая результатом колониальной политики оккупация каждой территории из числа тех, что именуются «заморскими территориями Франции», имеет свой конкретный исторический и политический контекст. Тем не менее история этих регионов объединена многочисленными общими чертами. К ним относятся игнорирование политической воли коренных народов, присвоение их земель и ресурсов, углубление социального и экономического неравенства, а также подавление освободительных движений насильственными методами.

В настоящее время Франция проводит агрессивную политику с целью вернуть под свой полный контроль утрачиваемую традиционную сферу влияния на Африканском континенте, а также земли, которые она называет «своими» заморскими территориями. Эта политика направлена против свободы воли и права на самоопределение народов, проживающих на данных территориях.

Продолжительная борьба за национальное освобождение на Коморских островах увенчалась проведением 22 декабря 1974 года референдума о самоопределении. Результаты референдума однозначно продемонстрировали волю коморского народа к обретению независимости и восстановлению национального суверенитета.

В письме также отмечается, что Франция не уважает границы и территориальную целостность государства Коморские острова, вопреки воле коморского народа, выраженной на референдуме, и требованиям международного права незаконно удерживая под своим контролем принадлежащий Коморам остров Майотта. Впоследствии Майотта превратилась в 101-й департамент Франции, а позже – в один из самых отдаленных регионов Европейского Союза.

Наряду с этим, Майотта никогда не была полноправным участником общих и равных программ развития Франции. Напротив, применение на острове законов особого и исключительного характера, нехватка даже минимально необходимых возможностей в сферах здравоохранения, жилищного обеспечения, образования и безопасности, углубление социального неравенства и высокий уровень насилия среди молодежи являются продолжающимися последствиями колониальной политики Франции.

Вместо попыток переписать историю с помощью немыслимых утверждений и не соответствующих действительности нарративов депутаты призываются к тому, чтобы в первую очередь взглянуть в лицо колониальному прошлому и нынешней политике самой Франции, а также научиться принимать исторические факты такими, какие они есть.

«Нельзя забывать, что борьбу народов за свободу, достоинство и самоопределение невозможно остановить. Это в полной мере относится и к народам, проживающим на заморских территориях и сталкивающимся с последствиями колониального господства», – отмечается в письме.

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