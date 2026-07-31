В Баку потушили пожар на участке с автомобильными шинами - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пожар, произошедший на участке с накопившимися автомобильными шинами в 8-м микрорайоне Бинагадинского района города Баку, ликвидирован.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сообщении Пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание удалось в короткие сроки ликвидировать, не допустив его распространения на близлежащие территории.

14:50

В Бинагадинском районе Баку, на территории 8-го микрорайона, произошел пожар на участке с накопившимися автомобильными шинами.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сообщении Пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). В связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.