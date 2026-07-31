Созданная Озгюром Озелем YENİ Parti собрала свыше 113 млн лир за день

Новая партия YENİ Parti, созданная под руководством бывшего лидера оппозиционной Республиканская народная партия (CHP) Озгюра Озеля, за первые сутки кампании по сбору пожертвований привлекла более 113,8 млн турецких лир (около 4 milyon 73 min AZN).

Об этом сообщил депутат партии от Чанаккале Озгюр Джейлан, сообщают турецкие СМИ.

По его словам, за первые 24 часа после запуска кампании пожертвования сделали 31 934 человека, перечислив в общей сложности 113 841 910 турецких лир.

Кампания стартовала после того, как 91 депутат покинул CHP и присоединился к YENİ Parti, учрежденной Озгюром Озелем после решения суда о возвращении Кемаля Кылычдароглу на пост председателя CHP.