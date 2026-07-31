Спецназ Азербайджана, Пакистана, Турции и Иордании провел совместные тактические учения - ФОТО

Совместные тактические учения «Зульфугар – 2026», проходившие с участием подразделений специального назначения Азербайджана, Пакистана, Турции и Иордании, завершились в Иордании.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, в состоявшемся в рамках учений «Дне высокопоставленного наблюдателя» также принял участие наследный принц Иорданского Хашимитского Королевства Аль-Хусейн бин Абдалла II.

Основная цель совместных тактических учений состояла в укреплении взаимодействия между подразделениями спецназа стран-участниц, совершенствовании профессиональных знаний и навыков, а также расширении обмена опытом.

Командующий Силами специального назначения Азербайджана генерал-майор Алекпер Джахангиров, наблюдавший за заключительным этапом вместе с руководством учений, высоко оценил профессионализм и уровень подготовки азербайджанских спецназовцев.