Малейка Аббасзаде: Ожидается повышение проходных баллов

«Первичный анализ показывает, что конкурсная ситуация различается по группам специальностей».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом в заявлении журналистам сообщила председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что по I группе специальностей на направлениях с проходным баллом выше 600 баллов ожидается снижение проходных баллов на 1–2 балла: «В интервале 500–600 баллов снижение проходных баллов может составить примерно до 16 баллов. В интервале 400–500 баллов прогнозируется снижение примерно на 5 баллов. В интервалах ниже 400 баллов из-за изменений в числе выпускников и квот ожидается рост проходных баллов.

По II группе специальностей в большинстве бальных интервалов ожидается снижение проходных баллов на 1–3 балла: «В интервале 300–400 баллов снижение может достичь 12 баллов. В интервале же 200–300 баллов из-за увеличения количества выпускников и квот возможно повышение проходных баллов на 3–4 балла.

По III группе специальностей на направлениях с проходным баллом выше 600 баллов может быть снижение на 3–4 балла. В интервале 500–600 баллов ожидается рост проходных баллов на 3–4 балла. На специальностях в диапазоне 200–500 баллов прогнозируется рост проходных баллов на 1–8 баллов».

Председатель ГЭЦ заявила, что в IV группе специальностей конкуренция выше: «По текущим данным, число показавших результат выше 600 баллов превышает 1000 человек. В результате на специальностях с проходным баллом выше 600 баллов возможен рост до 15–17 баллов. В интервале 500–600 баллов также ожидается повышение проходных баллов. В интервале 400–500 баллов предполагается, что проходные баллы останутся преимущественно на уровне прошлого года. В интервале же 200–300 баллов ожидается снижение проходных баллов».

Она отметила, что представленная на данный момент статистика является первичной и основана на результатах двух попыток: «Точная статистика будет опубликована после завершения всех подсчетов. На ее основе каждый абитуриент сможет оценить, как изменилась ситуация в его бальном интервале по сравнению с прошлым годом».

Глава ГЭЦ добавила, что в плановых местах были сделаны определенные изменения: «В связи с этим вносятся последние правки в обновленную таблицу. Ожидается, что к концу следующей недели окончательный вариант будет готов и опубликован в 4-м номере журнала "Abituriyent". После этого можно будет ознакомиться со всеми изменениями, касающимися плановых мест».