В Турции взяли под контроль 202 из 206 природных пожаров

Администрация президента Турции сообщила о взятии под контроль 202 из 206 природных пожаров, которые возникли в стране за последние три дня.

«С 29 июля по всей стране было произведено тушение 206 пожаров, 133 из которых находились за пределами лесных массивов. 202 из этих пожаров полностью взяты под контроль», — говорится в сообщении департамента коммуникаций администрации.

По его данным, сейчас прилагаются усилия для тушения природных пожаров в четырех регионах: в Аланье провинции Анталья, в Гюльнар-Айдынджик провинции Мерсин на средиземноморском побережье и районе Гемеч провинции Балыкесир на западе Турции. Сложной пока остается ситуация в районе Чине южной провинции Айдын. «Сильный ветер накануне вечером затруднил борьбу с огнем, но пожарные команды прилагают все усилия, чтобы как можно скорее взять пожар под контроль», — отмечается в сообщении.

В тушении лесных пожаров в Турции участвует авиационная и наземная группировка сил и средств Минсельхоза. Она состоит из 28 самолетов, 119 вертолетов, 14 БПЛА и более 5 тыс. единиц техники. «Пожарные расчеты, развернутые более чем в 1,6 тыс. местах, работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее реагировать на пожары», — указывается в релизе.

Источник: ТАСС