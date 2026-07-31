 В Турции взяли под контроль 202 из 206 природных пожаров | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В Турции взяли под контроль 202 из 206 природных пожаров

First News Media17:50 - Сегодня
В Турции взяли под контроль 202 из 206 природных пожаров

Администрация президента Турции сообщила о взятии под контроль 202 из 206 природных пожаров, которые возникли в стране за последние три дня.

«С 29 июля по всей стране было произведено тушение 206 пожаров, 133 из которых находились за пределами лесных массивов. 202 из этих пожаров полностью взяты под контроль», — говорится в сообщении департамента коммуникаций администрации.

По его данным, сейчас прилагаются усилия для тушения природных пожаров в четырех регионах: в Аланье провинции Анталья, в Гюльнар-Айдынджик провинции Мерсин на средиземноморском побережье и районе Гемеч провинции Балыкесир на западе Турции. Сложной пока остается ситуация в районе Чине южной провинции Айдын. «Сильный ветер накануне вечером затруднил борьбу с огнем, но пожарные команды прилагают все усилия, чтобы как можно скорее взять пожар под контроль», — отмечается в сообщении.

В тушении лесных пожаров в Турции участвует авиационная и наземная группировка сил и средств Минсельхоза. Она состоит из 28 самолетов, 119 вертолетов, 14 БПЛА и более 5 тыс. единиц техники. «Пожарные расчеты, развернутые более чем в 1,6 тыс. местах, работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее реагировать на пожары», — указывается в релизе.

Источник: ТАСС

Поделиться:
389

Актуально

Xроника

Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Кыргызстан — ФОТО

Общество

Судебная коллегия Апелляционного суда на заседании по жалобам граждан Армении ...

Общество

МЧС: Пожар в Port Baku потушен - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Мехрибан Алиева ознакомилась в городе Чолпон-Ата с ...

В мире

Коньячный завод Гагика Царукяна перешел под госконтроль

В Турции взяли под контроль 202 из 206 природных пожаров

КСИР ударил по танкерам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив

Около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко

Выбор редактора

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Новости для вас

Нетаньяху проведет переговоры с Дональдом Трампом в Белом доме

В Иране заявили об ударах по объектам США в регионе до "полной капитуляции врага"

В Таджикистане официально запретили черные хиджабы и арабские головные уборы

В Иране заявили о полном уничтожении военной инфраструктуры США в иракском Эрбиле

Последние новости

Судебная коллегия Апелляционного суда на заседании по жалобам граждан Армении удалилась на совещание - ФОТО

Сегодня, 20:40

На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита в Кыргызстан - ВИДЕО

Сегодня, 20:20

Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Кыргызстан — ФОТО

Сегодня, 19:59

МЧС: Пожар в Port Baku потушен - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:45

Алияр Агаев получил назначение на матч Лиги Европы

Сегодня, 19:30

Государственный визит президента Ильхама Алиева в центре внимания кыргызских медиа

Сегодня, 19:15

Банк BTB лишился лицензии

Сегодня, 18:53

Прокуратура РФ запросила шесть лет колонии для Гусейна Гасанова

Сегодня, 18:30

Мехрибан Алиева ознакомилась в городе Чолпон-Ата с оздоровительно-реабилитационным центром «Алтын-Балалык» - ФОТО

Сегодня, 18:15

Коньячный завод Гагика Царукяна перешел под госконтроль

Сегодня, 18:04

В Турции взяли под контроль 202 из 206 природных пожаров

Сегодня, 17:50

В Баку арестован мужчина, перевозивший 45 кг марихуаны

Сегодня, 17:25

КСИР ударил по танкерам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив

Сегодня, 17:15

Врачебная ошибка или опасный препарат? Что стоит за осложнениями после ботокса

Сегодня, 17:12

Расширен список специальностей, на которые можно поступить со 150 баллами

Сегодня, 17:11

«Ударил палкой»: Мама 7-летнего мальчика обвиняет менеджмент учебного центра в Сумгайыте - ВИДЕО

Сегодня, 17:10

В Шуше начало работу отделение скорой медицинской помощи - ФОТО

Сегодня, 16:53

Около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко

Сегодня, 16:50

Спецназ Азербайджана, Пакистана, Турции и Иордании провел совместные тактические учения - ФОТО

Сегодня, 16:37

Созданная Озгюром Озелем YENİ Parti собрала свыше 113 млн лир за день

Сегодня, 16:25
Все новости
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сезонные изменения и погодные условия остаются одними из главных факторов, влияющих на цены на сельскохозяйственную продукцию. Неблагоприятные погодные условия и снижение28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57