Расширен список специальностей, на которые можно поступить со 150 баллами

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал список специальностей, которые могут выбрать абитуриенты, набравшие не менее 150 баллов в сумме и не менее 50 баллов на втором этапе экзамена.

Как передает 1news.az со ссылкой на ГЭЦ.

Сообщается, что по I группе специальностей к конкурсу на места на платной основе по направлениям мелиоративная инженерия, преподавание технологии, инженерия окружающей среды допускаются абитуриенты с общим баллом не менее 150 и баллом за второй этап не менее 50 (на места по государственному заказу — с общим баллом не менее 200 и баллом за второй этап не менее 100).

Отмечено, что с 2026 года к конкурсу на места на платной основе по направлениям компьютерная инженерия (Rİ), информационные технологии (Rİ), пищевая инженерия (RK), инженерия электричества и электроники (RK), инженерия логистики и транспортных технологий (RK), механическая инженерия (RK), радиотехника и телекоммуникационная инженерия (RK) также допускаются абитуриенты с общим баллом не менее 150 и баллом за второй этап не менее 50 (на места по государственному заказу — с общим баллом не менее 200 и баллом за второй этап не менее 100).

Кроме того, как и в предыдущие годы, в конкурсе как на платные места, так и на места по государственному заказу по специальностям агроинженерия, агрономия, рыболовство, лесное хозяйство, виноделие, почвоведение и агрохимия, землеустройство и кадастр недвижимости, зооинженерия могут участвовать абитуриенты с общим баллом не менее 150 и баллом за второй этап не менее 50.

В ГЭЦ сообщили, что по II группе специальностей к конкурсу на места на платной основе по направлениям маркетинг, управление бизнесом, экскурсоводческая деятельность, организация туристического дела допускаются абитуриенты с общим баллом не менее 150 и баллом за второй этап не менее 50 (на места по государственному заказу — с общим баллом не менее 200 и баллом за второй этап не менее 100).

С 2026 года к конкурсу на места на платной основе по направлениям бухгалтерский учет, государственное и муниципальное управление, финансы, экономика, менеджмент, международная торговля и логистика, сервис на транспорте (по видам транспорта) также допускаются абитуриенты с общим баллом не менее 150 и баллом за второй этап не менее 50 (на места по государственному заказу — с общим баллом не менее 200 и баллом за второй этап не менее 100).

Согласно информации, по III группе специальностей к конкурсу на места на платной основе по направлениям музейное и архивное дело, охрана памятников, социальная работа, регионоведение (по регионам) допускаются абитуриенты с общим баллом не менее 150 и баллом за второй этап не менее 50 (на места по государственному заказу — с общим баллом не менее 200 и баллом за второй этап не менее 100).

По IV группе специальностей к конкурсу на места на платной основе по специальности экология допускаются абитуриенты с общим баллом не менее 150 и баллом за второй этап не менее 50 (на места по государственному заказу — с общим баллом не менее 200 и баллом за второй этап не менее 100).

Наряду с этим в конкурсе как на платные места, так и на места по государственному заказу по специальностям садоводство и овощеводство, ветеринарная медицина, защита растений, водные биоресурсы и аквакультура могут участвовать абитуриенты с общим баллом не менее 150 и баллом за второй этап не менее 50.