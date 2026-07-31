В Шуше начало работу отделение скорой медицинской помощи - ФОТО

Отделение скорой медицинской помощи города Шуша, ранее функционировавшее в Баку, теперь переведено в родной город.

Отделение работает в круглосуточном режиме (24/7) и оснащено двумя автомобилями скорой медицинской помощи, сообщает 1news.az со ссылкой на TƏBİB.

В целях расширения доступа населения к услугам скорой медицинской помощи, обеспечения более оперативного реагирования на вызовы, увеличения охвата и повышения доступности службы TƏBİB продолжает реализацию соответствующих мероприятий.

«В последние годы для повышения эффективности организации службы скорой медицинской помощи в различных регионах страны последовательно принимаются меры по созданию новых станций и филиалов, увеличению числа действующих бригад, а также укреплению материально-технической базы» - подчеркивают в TƏBİB.