«Ударил палкой»: Мама 7-летнего мальчика обвиняет менеджмент учебного центра в Сумгайыте - ВИДЕО

Утверждается, что в учебном центре «Nauka Tədris Mərkəzi», действующем в Сумгайыте, избили малолетнего ребенка.

Как передает 1news.az, об этом Qafqazinfо сообщила родительница Нурана Мехралиева, которая заявляет, что ее сын подвергся насилию в летнем лагере при детском саде.

По ее словам, в результате инцидента ребенок получил травмы лица и тела:

«Моему сыну Тунару Абдуллаеву 7 лет, и в этом году он пойдет в школу. Раньше он также посещал частный детский сад. Однако из-за того, что его учительница ушла в декретный отпуск, занятия по подготовке к школе в русском секторе были приостановлены.

Поискав варианты, мне сказали, что Парвана ханым — хороший преподаватель. Поэтому я привела сына на ее подготовительные курсы.

Спустя несколько занятий мне сообщили, что база у детей слабая и уроков раз в неделю недостаточно. Мне предложили забрать ребенка из прежнего садика и перевести к ним. Мне гарантировали, что в течение 6 месяцев сына полностью подготовят к школе.

Я поступила так, как они сказали: забрала сына из прежнего садика и перевела в этот. Все требуемые платежи я вносила вовремя. Более того, помимо ежемесячной оплаты, каждый месяц я платила по 300 манатов за экскурсии и другие мероприятия».

По словам матери, неприятный инцидент произошел 27-го числа:

«До этого мы уже пару раз сталкивались с проблемами. Я сообщала руководству о том, что сотрудники детсада повышают голос и проявляют оскорбительное отношение к детям. Каждый раз мне говорили, что данный сотрудник уволен и вопрос решен, но позже я поняла, что это делалось лишь для того, чтобы замять ситуацию.

Из-за экзаменов я ждала, чтобы сын сначала сдал их, а потом уже забрать его из садика. Затем садик организовал летний лагерь. Я была вынуждена отправить ребенка туда, чтобы он с пользой провел время.

У учебного центра есть 2 филиала. Филиал, который посещали мы, находился в 5-м микрорайоне. Инцидент же произошел в лагере, организованном во дворе близлежащего спортивного комплекса.

На этой территории менеджер ударил ребенка палкой. В результате у моего сына образовались различные травмы на лице и теле. Моя дочь также ходит в этот садик и является очевидицей произошедшего. Другие дети также могут подтвердить, что поведение этого человека не было нормальным. Отмечу, что этот человек не учитель, а менеджер, организующий лагерь».

Родительница заявила, что обратилась по данному факту в правоохранительные органы и в настоящее время дело расследуется.

В связи с данным вопросом в «Nauka Tədris Mərkəzi» нашему сайту заявили, что распространение подобной информации в таком виде не соответствует действительности:

«Это наносит серьезный ущерб деловой репутации учебного центра „Nauka Tədris Mərkəzi“. Утверждение о физическом насилии не соответствует правде. Видеозаписи с камер наблюдения, имеющихся в учреждении в связи с инцидентом, сохранены нами. При изучении данных записей не было выявлено никаких фактов, подтверждающих распространенное утверждение об избиении ребенка учителем или нанесении ударов палкой. Записи с камер наблюдения за период, когда предположительно произошел инцидент, переписка в WhatsApp, аудиоматериалы и другие документы имеются в наличии и при необходимости могут быть предоставлены в соответствующие органы и суд в качестве доказательств.

Просим дать обоснованный ответ на данное обращение в установленный законодательством срок. В случае отказа в удовлетворении наших требований или непредоставления ответа в предусмотренном законом порядке мы оставляем за собой право обратиться в соответствующие государственные органы и суд для защиты своих прав, в том числе воспользоваться всеми правами, предусмотренными законодательством, по требованию возмещения причиненного материального и морального вреда».

Сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Джасарат Ганбарли сообщил, что в отдел полиции поступило обращение по поводу данных утверждений. По обращению проводится процессуальная проверка.