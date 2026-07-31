КСИР ударил по танкерам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) открыл огонь по двум танкерам, которые попытались пройти через Ормузский пролив без согласия иранской стороны.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы КСИР.

"Сегодня рано утром два танкера, которые нарушили правила, <...> полагая, что смогут пройти через Ормузский пролив по несогласованному маршруту под прикрытием армии США с воздуха <...>, и проигнорировали наши предупреждения, были атакованы и остановлены. Еще четыре танкера быстро изменили курс", - отмечается в тексте, содержание которого приводит иранское агентство Fars.