В Баку арестован мужчина, перевозивший 45 кг марихуаны

Сотрудники Управления полиции Хазарского района провели операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщает 1news.az, в ходе мероприятия был задержан 53-летний Фариз Халилов, подозреваемый в совершении указанного преступления.

При осмотре управляемого им автомобиля было обнаружено 45 килограммов 210 граммов марихуаны. В своих показаниях Ф. Халилов отметил, что приобрел наркотические средства с целью их доставки по различным адресам.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.