Полиция Таиланда официально подтвердила обнаружение тел пропавших россиян - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Полиция Таиланда обнаружила тела 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа в районе леса Чак Нгаео в провинции Чонбури.

По данным Thairath News, тела были захоронены в одной могиле глубиной около одного метра.

Место захоронения указали задержанные по делу — 43-летний Тхана Кыттхонга, известный как «Понг», и 39-летний Тхонгчай Синин, известный как «Тхонг». По данным полиции, мужчины признались в убийстве брата и сестры, заявив, что намеревались завладеть их мотоциклом. Они утверждают, что ранее не были знакомы с жертвами, а преступление произошло после того, как россияне оказали сопротивление.

Командующий полицией региона 2 генерал-лейтенант Чатчай Сурачатепонг сообщил, что у Дианы были обнаружены следы избиения, предварительно признаков сексуального насилия выявлено не было. У Романа, по данным правоохранителей, были обнаружены два огнестрельных ранения — в области живота и головы.

Также подозреваемые рассказали о еще одном месте захоронения неподалеку. Там полиция обнаружила тела трех членов семьи — отца, матери и ребенка. По версии следствия, подозреваемые выдавали себя за сотрудников полиции, после чего связали супругов и убили их дочь, когда она вернулась домой.

Расследование продолжается.

23:02

Правоохранительные органы обнаружили пять тел в районе горы Кхао Чи Чан в Паттайе — на месте, которое указал подозреваемый по делу об убийстве 17-летнего Романа Назимова и его 22-летней сестры Дианы.

Об этом сообщил телеканал Thairath News.

По данным следствия, задержанный указал участок, где, предположительно, должны были находиться тела Романа и Дианы Назимовых. В ходе поисковых работ правоохранители обнаружили в этом районе пять тел. Предварительно, трое из погибших - члены одной семьи, которые стали свидетелями расправы над молодыми россиянами.

Ранее, 31 июля, Thairath News сообщил, что полиция Таиланда задержала двух человек по подозрению в убийстве российских граждан. По данным телеканала, задержанные признали свою вину.

Следствие считает, что брат и сестра могли погибнуть от огнестрельных ранений и ударов. Задержанными оказались 43-летний Тхану Кыттхонга и 39-летний Тхонгчай Синин (Тхонг). Предварительной причиной преступления правоохранители называют попытку завладеть мотоциклом, принадлежавшим жертвам.

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