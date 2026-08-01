На страницах Президента в соцсетях размещена публикация в связи с кончиной Наримана Гасанзаде
На страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях размещена публикация в связи с кончиной народного поэта Наримана Гасанзаде.
Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz vermişdir. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, Heydər Əliyev mükafatı laureatı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü, Əməkdar incəsənət xadimi, Xalq şairi Nəriman Əliməmməd oğlu Həsənzadə 2026-cı il… pic.twitter.com/CRusqlo4yf — İlham Əliyev (@azpresident) August 1, 2026
Источник: Report
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