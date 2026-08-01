Мировым ценам на продовольствие грозит новая волна роста из-за войн и климата

Неблагоприятные погодные условия, российско-украинский конфликт и военные действия на Ближнем Востоке могут привести к новой волне роста мировых цен на продовольствие.

Как передает агентство Bloomberg, поставки зерновых из Черноморского региона остаются под угрозой.

По данным агентства, Россия и Украина обеспечивают более четверти мировой торговли пшеницей, около двух третей экспорта подсолнечного масла и десятую часть экспорта кукурузы, однако логистика через Черное море до сих пор затруднена.

Ситуацию усугубляют экстремальная жара, засуха и лесные пожары в Европе, способные вызвать крупнейшее за десятилетия сокращение производства зерновых. Дополнительным фактором давления на рынок стала военная операция США и Израиля против Ирана, подстегнувшая рост цен на топливо и удобрения. Также среди ключевых рисков названо климатическое явление Эль-Ниньо, угрожающее объемам производства и экспорта риса.