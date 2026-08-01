КОНКАКАФ призвала оценить целесообразность пребывания Инфантино во главе ФИФА

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) призвала рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания Джанни Инфантино на посту президента ФИФА.

Как сообщает пресс-служба КОНКАКАФ, поводом для этого стала скандальная инициатива по продаже части коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.

В организации напомнили, что в последние дни Инфантино активно продвигал идею создания компании FIFA Forward Enterprise для управления правами на мужские и женские мундиали. Проект рассчитывал привлечь около $4,2 млрд, однако вызвал волну жёсткой критики со стороны УЕФА, КОНМЕБОЛ и AFC. В итоге Инфантино был вынужден отказаться от этой идеи.

В КОНКАКАФ подчёркивают, что действия руководства ФИФА подрывают прозрачность и установленную систему управления, из-за чего конфедерация настаивает на полной оценке руководства международной федерации. В европейском союзе (УЕФА) также заявили об утрате доверия к Инфантино, а по данным СМИ, главе ФИФА грозит вотум недоверия, если он не уйдёт в отставку добровольно.