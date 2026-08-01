Госдеп США вводит залог до $20 тыс. за визы для граждан 50 стран на постоянной основе

Госдепартамент США принял решение на постоянной основе применять правила, предусматривающие выдачу въездных виз гражданам 50 стран под залог в размере до $20 тыс.

Как сообщает Федеральный реестр США, залог взимается в зависимости от конкретных обстоятельств и возвращается после своевременного выезда из страны.

В перечень вошли 50 государств, среди которых: Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Бенин, Ботсвана, Бурунди, Бутан, Вануату, Венесуэла, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гренада, Грузия, Джибути, Доминика, Замбия, Зимбабве, Кабо-Верде, Камбоджа, Киргизия, Кот-д'Ивуар, Куба, Лесото, Маврикий, Мавритания, Малави, Мозамбик, Монголия, Намибия, Непал, Нигерия, Никарагуа, Папуа — Новая Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, Сейшелы, Сенегал, Таджикистан, Танзания, Того, Тонга, Тувалу, Тунис, Туркмения, Уганда, Фиджи, ЦАР и Эфиопия.

Отмечается, что программа была скорректирована. Если в течение последнего года сумма залога варьировалась от $5 тыс. до $15 тыс., то теперь максимальный размер увеличен до $20 тыс., а минимальный вариант в $5 тыс. полностью отменен.

Источник: Oxu.Az