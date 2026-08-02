Дроны ВСУ атаковали склад Wildberries под Самарой, на объекте вспыхнул пожар - ВИДЕО

Утром 2 августа 2026 года украинские беспилотники нанесли удар по крупному логистическому комплексу Wildberries в поселке Новосемейкино Самарской области.

Информацию об атаке и последующем возгорании официально подтвердили губернатор региона Вячеслав Федорищев и пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ.

Из-за угрозы БПЛА в самарском аэропорту Курумоч вводился план «Ковер», а местные жители опубликовали кадры с огромным столбом черного дыма над индустриальным парком. По предварительным данным маркетплейса, никто из сотрудников не пострадал, на месте работают экстренные службы. В компании заявили, что логистические потоки оперативно перестроены на другие региональные объекты, однако этот комплекс, запущенный весной 2025 года, являлся ключевым узлом региона и был рассчитан на хранение до 120 млн товаров. Губернатор призвал граждан не распространять фото и видео с мест прилетов.

Этот налет стал продолжением масштабной кампании против логистической сети маркетплейса: с середины июля 2026 года это уже девятый атакованный склад Wildberries, включая объекты в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Волгограде и других регионах. По оценкам экспертов, компания уже потеряла около 8–10% своих мощностей, а Татьяна Ким ранее заявляла, что данные атаки признаны форс-мажором, и уничтоженные товары продавцов не подлежат стандартному возмещению. Всего же за минувшую ночь Минобороны РФ отчиталось о перехвате рекордных 635 украинских БПЛА над десятком российских регионов, включая Самарскую, Саратовскую и Пензенскую области.