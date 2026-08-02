Президент Словении пострадала в ДТП

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар получила легкие ушибы в дорожно-транспортном происшествии.

Об этом сообщает газета Delo.

Согласно информации, 31 июля в Кастелецком тоннеле столкнулись два служебных автомобиля из кортежа Пирц-Мусар, которая возвращалась из отпуска. В ходе инцидента пострадали два человека. Пирц-Мусар доставили в больницу, откуда ее вскоре должны были выписать.

Второй пострадавший был серьезно ранен. О его состоянии здоровья пока ничего неизвестно.

По факту ведется расследование.