Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку

Согласно 158-й статье Конституции Республики Армения, в день первого заседания новоизбранного Национального собрания Правительство подает в отставку.

Об этом недавно сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.

В опубликованном им видео Пашинян подписал заявление об отставке Правительства.

Оно было направлено президенту РА.

Он отметил, что члены правительства, подавшего в отставку, продолжают исполнять свои обязанности, а президент РА после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания незамедлительно назначает премьер-министром кандидата парламентского большинства.