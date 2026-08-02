Венгрия отзывает еще 25 послов в рамках масштабной дипломатической реформы

Венгрия провела одну из крупнейших дипломатических перестановок за последние годы.

По инициативе министра иностранных дел Аниты Орбан были прекращены полномочия еще 25 послов и глав дипломатических миссий, включая руководителей ключевых для страны стратегических постов. Соответствующий указ был опубликован в официальном правительственном вестнике.

Кто покинул свои посты

Кадровые изменения затронули послов в важнейших мировых столицах:

Вашингтон — Сабольч Ференц Такач

— Сабольч Ференц Такач Лондон — Ференц Кумин

— Ференц Кумин Брюссель — Тамаш Иван Ковач

— Тамаш Иван Ковач Москва — Норберт Аттила Конкой

— Норберт Аттила Конкой Киев — Антал Хейзер

— Антал Хейзер Белград — Йожеф Золтан Мадьяр

— Йожеф Золтан Мадьяр Братислава — Чаба Шандор Балог

Помимо этого, отозваны главы постоянных представительств Венгрии при ключевых международных организациях, среди которых НАТО, ООН, Всемирная торговая организация (ВТО) и ОБСЕ.

Полный список затронутых стран и миссий

Вторая волна перестановок охватила дипломатические представительства в Алжире, Армении, Бельгии, Великобритании, Венесуэле (миссия при ООН/ОБСЕ в Вене), Гааге (Нидерланды), Дохе, Ираке, Киеве, Копенгагене, Лондоне, Маниле, Москве, Осло, Праге, Братиславе, Белграде, Боготе, ЮАР, Сараеве, Сингапуре, Тбилиси, Вашингтоне, а также представительства при НАТО (Брюссель) и ООН/ВТО (Женева).

Контекст и причины перестановок

Для нового венгерского правительства это уже вторая масштабная волна кадровых чисток в дипломатическом секторе — в конце июня ведомство завершило мандаты 37 руководителей дипмиссий. Глава МИД Анита Орбан объяснила такие шаги «профессиональным обновлением». По ее словам, цель реформы — создание высококлассного дипломатического корпуса, способного эффективно продвигать внешнеполитические цели Венгрии и укреплять ее международное влияние.

Официальные имена преемников на освободившиеся должности пока не объявлены. Новые кандидаты будут представлены общественности после того, как пройдут обязательные слушания в профильных парламентских комитетах.