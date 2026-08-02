Венгрия отзывает еще 25 послов в рамках масштабной дипломатической реформы
Венгрия провела одну из крупнейших дипломатических перестановок за последние годы.
По инициативе министра иностранных дел Аниты Орбан были прекращены полномочия еще 25 послов и глав дипломатических миссий, включая руководителей ключевых для страны стратегических постов. Соответствующий указ был опубликован в официальном правительственном вестнике.
Кто покинул свои посты
Кадровые изменения затронули послов в важнейших мировых столицах:
- Вашингтон — Сабольч Ференц Такач
- Лондон — Ференц Кумин
- Брюссель — Тамаш Иван Ковач
- Москва — Норберт Аттила Конкой
- Киев — Антал Хейзер
- Белград — Йожеф Золтан Мадьяр
- Братислава — Чаба Шандор Балог
Помимо этого, отозваны главы постоянных представительств Венгрии при ключевых международных организациях, среди которых НАТО, ООН, Всемирная торговая организация (ВТО) и ОБСЕ.
Полный список затронутых стран и миссий
Вторая волна перестановок охватила дипломатические представительства в Алжире, Армении, Бельгии, Великобритании, Венесуэле (миссия при ООН/ОБСЕ в Вене), Гааге (Нидерланды), Дохе, Ираке, Киеве, Копенгагене, Лондоне, Маниле, Москве, Осло, Праге, Братиславе, Белграде, Боготе, ЮАР, Сараеве, Сингапуре, Тбилиси, Вашингтоне, а также представительства при НАТО (Брюссель) и ООН/ВТО (Женева).
Контекст и причины перестановок
Для нового венгерского правительства это уже вторая масштабная волна кадровых чисток в дипломатическом секторе — в конце июня ведомство завершило мандаты 37 руководителей дипмиссий. Глава МИД Анита Орбан объяснила такие шаги «профессиональным обновлением». По ее словам, цель реформы — создание высококлассного дипломатического корпуса, способного эффективно продвигать внешнеполитические цели Венгрии и укреплять ее международное влияние.
Официальные имена преемников на освободившиеся должности пока не объявлены. Новые кандидаты будут представлены общественности после того, как пройдут обязательные слушания в профильных парламентских комитетах.