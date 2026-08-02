При крушении туристического самолета в Перу погибли 13 человек, включая туристов из Европы

В Перу потерпел крушение легкий самолет Cessna 208B Grand Caravan авиакомпании Aerodiana, выполнявший туристический полет над линиями Наска.

В результате катастрофы погибли все 13 человек, находившиеся на борту, сообщает RTT.

Самолет разбился 1 августа в районе Пуэбло-Вьехо в провинции Наска.

По данным местных СМИ, примерно через час после вылета из аэропорта Писко пилот объявил чрезвычайную ситуацию, после чего связь с воздушным судном была потеряна.

Среди погибших — 11 иностранных туристов: семь граждан Италии, двое граждан Германии и двое граждан Испании. Еще двумя жертвами стали пилот и второй член экипажа — граждане Перу.

Обломки самолета были обнаружены на сельскохозяйственном участке примерно в 1,5 км от Панамериканского шоссе к югу от города Наска. После удара воздушное судно полностью сгорело, спасатели не обнаружили выживших.

На месте катастрофы работают полиция, прокуратура, судебно-медицинские эксперты и криминалисты. Следователи изымают улики, а также проверяют документы авиакомпании Aerodiana, включая полетный план и список пассажиров. Тела погибших доставлены в судебно-медицинский центр для официальной идентификации и проведения необходимых экспертиз.