В Китае из-за ливней эвакуировали около 65 тыс. человек

Власти Китая эвакуировали около 65 тыс. человек в провинции Сычуань на юго-западе страны из-за сильных ливней и угрозы наводнений.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, 1 августа проливные дожди вновь обрушились на несколько городов провинции, включая административный центр Чэнду. В отдельных районах за сутки выпало до 186 мм осадков.

По официальным данным, с начала сезона наводнений, который стартовал в мае, в провинции Сычуань были эвакуированы в общей сложности 881 тыс. человек.