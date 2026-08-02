Чемпионат мира: Ибрагим Гасанов сегодня поборется за золото

Азербайджанский борец вольного стиля Ибрагим Гасанов сегодня проведет финальную схватку на чемпионате мира U-17 в Баку.

Как сообщает пресс-служба турнира, спортсмен, выступающий в весовой категории до 51 кг, в поединке за золото встретится с иранцем Биньямином Майваном.

Чемпионат мира по борьбе, проходящий на Национальной арене гимнастики в Баку, завершится сегодня.

Ранее борцы греко-римского стиля Али Джавадлы (45 кг), Абдуррахман Гусейнли (51 кг) и Исфахан Гасанов (80 кг) завоевали серебряные медали, Омар Салманов (48 кг), Эльмир Черкезов (60 кг) и Орхан Хабибли (65 кг) стали бронзовыми призерами.