Как добраться от станции метро «Низами» до «28 Мая» с 15 августа?

С 15 августа дополнительные автобусы, которые будут курсировать между станциями метро «Низами» и «28 Мая», будут платными.

Как передает 1news.az, об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, интервал движения автобусов составит 2 минуты 30 секунд.

Напомним, что в конце следующей недели стартует основной этап проекта по разделению Красной и Зеленой линий метрополитена. В этот период поезда, следующие со стороны станции «Дарнагюль», будут доезжать только до станции «Низами» и отправляться обратно.