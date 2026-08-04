Умерла актриса Мэри Ривера, известная по роли в фильме «Человек-паук»

Мэри Ривера, сыгравшая бабушку друга Человека-паука в фильме «Человек-паук: Нет пути домой», скончалась в возрасте 82 лет, сообщает TMZ со ссылкой на одного из членов семьи актрисы.

По словам собеседника издания, у Мэри Риверы случился инсульт, и она впала в кому. Врачи предупредили родных, что даже если она выйдет из этого состояния, ее здоровье уже не восстановится. В связи с этим семья приняла решение отключить родственницу от аппарата жизнеобеспечения. Позже ее кремировали.

Как рассказали близкие, Мэри гордилась своей ролью в фильме Marvel. Как передает TMZ, на пробы ее уговорили пойти родственники.

У актрисы остались муж, дети, 11 внуков и четверо правнуков.

«Человек-паук: Нет пути домой» — третий фильм о Человеке-пауке с Томом Холландом вышел в 2021 году.

По сюжету, Питер Паркер случайно открывает мультивселенную, и в его мир попадают злодеи из прошлых фильмов. В картине также появились Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд в ролях Человека-паука.

Фильм собрал более $1,8 млрд и получил номинацию на «Оскар».