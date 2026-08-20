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Архитектурное наследие довоенного периода - ФОТО

First News Media14:00 - Сегодня
Архитектурное наследие довоенного периода - ФОТО

Азербайджан богат памятниками архитектуры, которые отражают разные периоды истории страны.

Одни из них хорошо известны и находятся под постоянным вниманием исследователей, другие же остаются в тени, несмотря на свою несомненную историческую и архитектурную ценность. Именно к таким объектам относится это монументальное административное здание, расположенное в поселке Алят, Гарадагского района.

Несмотря на скромное современное состояние, оно до сих пор сохраняет выразительный облик и позволяет увидеть характерные черты архитектуры первой половины XX века. Его строгие пропорции, благородная и тщательно продуманная композиция свидетельствуют о высоком уровне проектирования и внимательном отношении к деталям.

Здание представляет собой крупный двухэтажный объем, сформированный из нескольких взаимосвязанных частей, объединённых единым архитектурным замыслом. Композиция фасада построена на принципах симметрии, благодаря чему сооружение производит впечатление устойчивости, монументальности и сдержанной уравновешенности. Главный вход расположен по центральной оси, что подчёркивает парадный характер здания. К нему ведёт широкая прямая дорога, формирующая торжественную перспективу и визуально усиливающая значение центрального портала.

Первый этаж визуально формирует мощный цоколь, на котором словно покоится верхняя часть здания. Такое композиционное решение характерно для административной архитектуры своего времени, где стремились подчеркнуть надёжность и устойчивость общественных сооружений.

Верхняя часть фасада завершается развитым карнизом, формирующим выразительную горизонтальную линию по всему периметру здания. Над карнизом расположен парапет с массивными выступами, напоминающими небольшие пилоны, которые усиливают силуэт здания и делают его более выразительным. Подобное завершение характерно для общественных зданий довоенного периода. Особое внимание привлекает центральный ризалит, выделенный относительно боковых объёмов. Его фасад оформлен высокими стрельчатыми оконными проёмами, отсылающими к мотивам неоготической и восточной архитектуры. Эти окна становятся главным художественным акцентом здания, формируя выразительный вертикальный ритм. Благодаря их вытянутым пропорциям второй этаж воспринимается более лёгким и хорошо освещённым, несмотря на внушительную толщину стен. Боковые части фасада решены в иной пластике: здесь преобладают полуциркульные оконные завершения, характерные для общественной архитектуры конца XIX - первой половины XX века. Сочетание различных форм окон оживляет композицию, не нарушая её целостности. Каждый оконный проём обрамлён лаконичными наличниками, а между окнами размещены вертикальные декоративные панели, создающие дополнительную игру света и тени.

Архитектура здания практически лишена избыточного декора. Основную художественную роль играет пластика фасада: выступающие карнизы, профилированные пояса, оконные обрамления, ритмично расположенные лопатки и чёткая система вертикальных членений. Благодаря этим элементам сооружение выглядит благородно и представительно без использования сложного орнамента. Фасады облицованы местным известняком, природным материалом, традиционно использовавшимся в строительстве общественных зданий Азербайджана благодаря своей долговечности и выразительной фактуре. Даже спустя десятилетия каменная кладка сохраняет пластичность поверхности и демонстрирует высокое качество обработки.

Представляет интерес и масштаб сооружения относительно окружающей застройки. Здание расположено на просторном участке, свободном от плотной городской среды, благодаря чему его архитектура воспринимается целостно. Перед главным фасадом организована открытая площадь, позволяющая рассматривать здание с расстояния и полноценно оценить его пропорции. Такой приём характерен для общественных комплексов, где важную роль играло формирование представительственного пространства.

Важно отметить и ориентацию здания относительно сторон света. Главный фасад получает достаточное количество естественного освещения в течение дня, благодаря чему архитектурные детали хорошо читаются при разном положении солнца. Глубокие оконные проёмы создают выразительную светотень, а массивные стены способствуют сохранению комфортного температурного режима внутри помещений даже в жаркий летний период.

Судя по архитектурному языку, характеру обработки фасадов, пропорциям оконных проемов, композиции здания и примененным строительным приемам, можно предположить, что этот памятник был возведен до Второй мировой войны. Именно тогда подобная архитектура получила широкое распространение, сочетая традиции классического общественного строительства с элементами местной архитектурной школы. Сегодня это здание остается важным свидетелем своей эпохи. Несмотря на естественное старение и необходимость реставрационных работ, оно сохраняет историческую подлинность, композиционную целостность и выразительный архитектурный образ. Такие сооружения являются не только частью культурного наследия поселка Алят, но и важным элементом архитектурной истории Азербайджана. Их сохранение представляет ценность не только как памятников строительства, но и как материального свидетельства времени, когда общественная архитектура создавалась с расчетом на десятилетия, сочетая практичность, долговечность и художественную выразительность.

Автор Вахид Шукюров

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