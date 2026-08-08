В Китае из-за тайфуна «Долфин» эвакуированы свыше 420 тысяч человек

На востоке Китая свыше 420 тысяч человек эвакуированы из-за приближающегося мощного тайфуна «Долфин».

Как передает Центральное телевидение Китая, 390 тысяч человек временно перемещены в безопасные места из города Тайчжоу (провинция Чжэцзян) и 30 тысяч — из Шанхая.

Китайское метеорологическое управление повысило уровень реагирования на стихию с четвертого до третьего. По данным метеорологов, тайфун «Долфин» со скоростью ветра более 40 м/с выйдет с моря на восточное побережье Китая в ночь с 9 на 10 августа.