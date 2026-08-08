В Турции обрушился строящийся тоннель, есть погибший и пострадавший - ВИДЕО

В турецкой Адане при строительстве тоннеля для системы питьевого водоснабжения произошел обвал, один рабочий погиб под завалами.

Как передает 1news.az со ссылкой на TRT Haber, инцидент произошел в районе Имамоглу на участке тоннеля, строящегося в рамках проекта питьевого водоснабжения. Причина обвала пока не установлена.

В момент происшествия в тоннеле находились пять сотрудников компании-подрядчика. На место прибыли бригады скорой помощи, жандармерия, пожарные и спасатели AFAD.

Погиб 55-летний мужчина, остальных четырех рабочих удалось извлечь из-под завалов, один из них получил травмы.

По факту происшествия начаты административное и судебное разбирательства. В случае выявления нарушений их расследованием займутся прокуратура и другие компетентные органы.