На Тайване начались военные учения по отражению возможного нападения - ВИДЕО
В Тайване проходят ежегодные военные учения, направленные на проверку боеготовности и координации в условиях возможного конфликта.
Учениями лично руководит президент страны, который принял участие в отработке сценариев управления и обороны.
В рамках маневров отрабатываются действия подразделений по защите побережья, координация командных центров, а также проверяются системы экстренного реагирования и взаимодействия гражданских и военных служб.
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